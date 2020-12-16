Жена инвалида рассказала, как чиновник «отправил» мужа к Путину

https://static.news.ru/photo/3f58a98a-407f-11eb-af3b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Супруга Анатолия Терехова, пожаловавшегося президенту РФ Владимиру Путину на хамство чиновника в Ленинградской области, рассказала, почему её муж обратился к главе государства.

Муж услышал, что Путин пообещал доплаты к пенсии до уровня прожиточного минимума. А ему сделали так, что все доплаты входят в прожиточный минимум. Он пошёл с этим разбираться. Один из чиновников, имя которого мы не знаем, сказал: «Это вам Путин обещал? Вот у него и спрашивайте, а я не обещал», — цитирует женщину телеканал «360».

Она добавила, что вопрос о начислениях появился из-за размера пенсии её супруга, который является инвалидом и работает сторожем, поэтому «хорошо, что хоть какая-то зарплата есть».

Ранее в ходе ежегодной большой пресс-конференции житель селения Терпилицы Волосовского района Антон Терехов сообщил президенту, что некий чиновник, отвечая на вопрос мужчины, сказал, что спрашивать нужно главу государства. Сотрудник ПФР заявил, что он лично «ничего не обещал». Президент прокомментировал инцидент пословицей «В семье не без урода» и отметил, что государственные служащие бывают разные.

В официальном Telegram-канале администрации Ленобласти сообщается, что губернатор Александр Дрозденко направит просьбу о проверке в адрес территориального отделения Пенсионного фонда. Областной глава добавил, что взял на контроль обеспечение Антона Терехова протезами и оборудование парковок для инвалидов в Волосовском районе, писал NEWS.ru.