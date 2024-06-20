Жена Хайдарова и вдова его пациента родили в один день Вдова умерившего после операции бизнесмена Гаврилова сообщила, что родила дочь

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Вдова бизнесмена Петра Гаврилова, скончавшегося после операции в клинике звездного хирурга Тимура Хайдарова, в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщила, что родила дочь. Зарина Абдуллаева назвала ребенка чудом и сообщила, что он похож на покойного отца. По иронии судьбы, роды прошли в тот же день, когда родилась дочь у жены Хайдарова Светланы Сильваши.

Любимый, доченька похожа на тебя получилась. Спасибо тебе за чудо, которое ты мне оставил. Ты обязательно будешь гордиться нашей Софией, — обратилась к умершему мужу Абдуллаева в соцсетях.

Ранее была опубликована расшифровка общения Хайдарова и врача его клиники Ильи Елагина на тему фальсификации диагноза умершего пациента Петра Гаврилова. Причиной обсуждения стала необходимость для медиков убрать из документов слово «сепсис». Разговор состоялся в день смерти Гаврилова. В обсуждении участвовала супруга Хайдарова, которая и предложила исключить сепсис из диагноза во избежание разбирательства с правоохранительными органами.

До этого адвокат Олег Пантюшов заявил, что неправомерные действия врачей, работавших в клинике Хайдарова, не означают вину владельца. По словам юриста, следствие должно установить причинно-следственные связи между работой хирургов и наступившими последствиями. На время следствия IQ Plastique обязали прекратить свою деятельность.