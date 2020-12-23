Жена экс-губернатора Петербурга Полтавченко умерла от COVID-19

Супруга бывшего губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко Екатерина умерла от осложнений течения коронавируса.
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Екатерина Потавченко не занималась политической деятельностью. Она получило образование по специальностям библиотекаря-переводчика и искусствоведа.
Георгий Полтавченко занимал пост губернатора до 2018 года.
Как писал NEWS.ru ранее, в возрасте 83 лет скончался художник и режиссёр фильмов «Цветик-семицветик» и «Вечерний лабиринт» Борис Бушмелёв. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов РФ.