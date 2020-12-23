Жена экс-губернатора Петербурга Полтавченко умерла от COVID-19

https://static.news.ru/photo/02d88aa4-44bf-11eb-8eb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Супруга бывшего губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко Екатерина умерла от осложнений течения коронавируса.

Об этом сообщает канал РЕН ТВ со ссылкой на источник в окружении семьи Полтавченко. Женщине было 67 лет.

Екатерина Потавченко не занималась политической деятельностью. Она получило образование по специальностям библиотекаря-переводчика и искусствоведа.

Георгий Полтавченко занимал пост губернатора до 2018 года.

Как писал NEWS.ru ранее, в возрасте 83 лет скончался художник и режиссёр фильмов «Цветик-семицветик» и «Вечерний лабиринт» Борис Бушмелёв. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов РФ.