Жена экс-бойфренда Волочковой и адвокат опровергли сообщения о его смерти У объявленного мертвым экс-любовника Волочковой назначена очная ставка с женой

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Сергей и Анастасия Кузнецовы

Супруга Сергея Кузнецова, о чьей смерти в камере СИЗО ранее сообщали СМИ, опровергла сообщения о гибели мужа, сообщил NEWS.ru адвокат мужчины Александр Бензин. Анастасия рассказала, что со следователем, давшим опровержение, связался ее отец. Теперь женщина планирует подать заявление на тех, кто позвонил ей и рассказал о гибели мужа.

Час назад я связывался с женой Сергея Кузнецова Анастасией, когда появилась первая информация о его кончине. Она рассказала, что ее отец связывался со следователем и их заверили, что Сергей жив. Сегодня у них должна состояться очная ставка в 16:00, ее подтвердили. Если бы он был на том свете, очную ставку им бы ни за что не устроили, — рассказал адвокат.

Анастасия едет в ОМВД по Мещанскому району, где они должны встретиться. Официальные комментарии от жены Кузнецова будут уже после ставки.

Я опровергаю новость о его смерти и искренне надеюсь, что с ним все в порядке, — заявил Бензин.

По данным Telegram-канала Mash, Анастасия намерена подать заявление в полицию. Она внесет в него номера телефонов, с которых ей сообщали ложные новости о смерти супруга в СИЗО.

Кузнецов публично известен как бывший бойфренд балерины Анастасии Волочковой. В комментарии NEWS.ru она рассказала, что они отдыхали с Кузнецовым 18 дней на Мальдивах, после чего расстались.

Кузнецова поместили в СИЗО полгода назад по обвинению в избиении жены. У женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, внутреннее кровотечение, а также многочисленные ушибы и синяки. В суде Кузнецов признался, что причиной ссоры стали сообщения его супруге от бывшего возлюбленного.