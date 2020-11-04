Жена Ефремова устроилась на работу

https://static.news.ru/photo/6c43097a-1eb2-11eb-97ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Супруга актёра Михаила Ефремова, осуждённого за смертельное ДТП в центре Москвы, Софья Кругликова устроилась на работу, чтобы прокормить семью. Эту информацию подтвердил адвокат артиста Пётр Хархорин.

Но её заработка, естественно, не хватает на семью. У неё только трое детей. Друзья помогают, — сообщил НТВ юрист.

По его словам, в данное время все счета Михаила Ефремова заблокированы налоговой службой. Это произошло из-за неоформленной декларации и не уплаченных вовремя налогов. Находясь ещё под домашним арестом, актёр оплатил все долги, которые у него числились за судебными приставами. Однако долг перед ФНС всплыл, когда мужчина уже находился в СИЗО.

Вопрос со счетами сейчас пытаются решить. У нас блокируют быстро. А восстанавливать придётся долго, — сказал Хархорин.

Он добавил, что жена артиста сможет воспользоваться сбережениями Ефремова только после того, как приговор вступит в силу.

Михаил Ефремов, находясь за рулём в нетрезвом состоянии, 8 июня в центре Москвы выехал на встречную полосу и на большой скорости врезался в курьерский автомобиль. Водитель-курьер был госпитализирован с тяжёлыми травмами и вскоре скончался в больнице. По решению суда Ефремов получил 8 лет тюрьмы, но 22 октября Мосгорсуд смягчил приговор до 7,5 года колонии общего режима, писал NEWS.ru.