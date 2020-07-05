Жена Ефремова рассказала о тайной поездке актёра по святым местам

https://static.news.ru/photo/deba5304-becd-11ea-abb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Михаил Ефремов — очень верующий человек, такого мнения придерживаются адвокат звезды Эльман Пашаев, а также жена актёра Софья Кругликова.

По её словам, так как в последнее время Ефремову редко удавалось попасть в церковь, помолиться и исповедоваться, ему приходится мучиться и раскаиваться наедине с собой. В настоящее время актёр находится под домашним арестом и не может выйти на улицу.

Друзья Ефремова среди главных достоинств артиста выделяют то, что он помогал детям от всех браков, а также выручал своих приятелей. «Давай поможем!» — нередко слышала Софья Кругликова. Сегодня женщина водит троих детей актёра в церковь, сама исповедуется и причащается.

Он (Михаил Ефремов. — NEWS.ru) боится Бога и кары господней. Большая благодарность всем, кто молился и молится за него. Я одна бы не осилила столь тяжкое бремя, — отмечает Кругликова, слова которой приводит KP.RU.

По её словам, работа Ефремова выматывала актёра эмоционально. Он всегда был внутренне напряжён, трудился на износ, чтобы обеспечить всех детей и своих бывших жён. И, конечно, потом, после работы, начинал расслабляться. Жена неоднократно пыталась остановить разрушение Ефремова. Актёр даже решился отправиться в паломническую поездку на Афон, о чём ранее знал только ограниченный семьёй круг лиц. По возвращении из своего путешествия артист стал более одухотворённым. Но вскоре Ефремов совсем перестал посещать церковь, а также контролировать свою зависимость от алкоголя.

Как уточняется, официальный брак Михаила Ефремова и его пятой жены Софьи Кругликовой был оформлен, когда женщина ждала их третьего ребёнка. Венчание и вовсе состоялось только четыре года назад — после 15 лет брака в храме Софии Премудрости Божией. Примечательно, что венчался Ефремов в день иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша», которая почитается как чудотворная — как правило, ей молятся, чтобы избавиться от алкогольной и наркотической зависимости. Несмотря на то что у Ефремова было пять жён, венчался он лишь в пятом браке с Кругликовой.

Как писал NEWS.ru, авария с участием Михаила Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также были обнаружены остаточные следы наркотических средств. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.

Адвокат Ефремова уточнил, что актёр свою вину в ДТП не признаёт, а намерения артиста выплатить компенсацию семье погибшего были продиктованы исключительно тем, что «в аварии участвовала его машина». Позднее он пояснил, что его неправильно поняли.

Ранее NEWS.ru писал, что продюсер Марк Рудинштейн рассказал о фатальной зависимости Ефремова.

По его словам, у Ефремова и прежде случались эксцессы, связанные с алкоголем. На фестивале «Кинотавр» тот пил не просыхая. Даже в номере не спал — всегда валялся: то на пирсе, то на камнях.