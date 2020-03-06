https://static.news.ru/photo/715b87ac-5fbd-11ea-b23f-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженный артист России Михаил Ефремов, которого не пустили в самолёт в аэропорту Пулково, на самом деле не был пьян. Это была непревзойдённая актёрская игра, рассказала жена Софья Кругликова.

По её словам, Ефремов обладает невероятным актёрским талантом. Сотрудники авиакомпании поверили, что он был пьян.

Он решил так всех повеселить, и вы даже повелись на это, — заявила Кругликова в интервью телеканалу «360».

Она добавила, что перевозчик не оценил «масштаб гения».

Ранее NEWS.ru писал о том, что пиар-директор Ефремова отказалась комментировать случившееся в петербургском аэропорту.