«Он едет к зубному!»: Мирошник опроверг слухи о госпитализации Дроздова Художник Мирошник назвал слухи о госпитализации Дроздова «враньем и фейком»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Дроздов

Телеведущий Николай Дроздов не был госпитализирован, он едет вместе с супругой к стоматологу, заявил NEWS.ru его друг, художник Константин Мирошник. По его словам, слухи о том, что у ученого возникли какие-либо проблемы со здоровьем — выдумка.

Вранье, фейк, выдумка. Я сейчас разговаривал с Николаем Дроздовым. Он едет к зубному вместе со своей женой — она будет лечить зуб. Они едут вместе с доктором. А СМИ пишут, что хотят. Дроздов жив и здоров, — заявил он.

Слухи о госпитализации зоолога также опровергла и его жена Татьяна Дроздова. В беседе с ТАСС она заявила, что телеведущий чувствует себя хорошо и едет вместе с ней на машине. При этом она не стала уточнять, куда именно они едут.

О госпитализации телеведущего ранее сообщили источники Telegram-канала SHOT. Утверждалось, что родственники ученого не стали вызывать ему скорую помощь и самостоятельно отвезли его в больницу. В медицинском учреждении его состояние якобы стабилизировалось. Отмечается, что это уже не первый случай, когда российские СМИ ложно сообщают о госпитализации зоолога.

Николай Дроздов — российский зоолог, телеведущий и член Российской академии естественных наук. В период с 1977 по 2019 годы он вел телепередачу «В мире животных». После окончания работы на ТВ, Дроздов начал посвящать свое время преподаванию в МГУ имени М.В. Ломоносова. Отмечается, что Дроздов также является автором более 40 книг о природе и сотен научных статей.