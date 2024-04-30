Жена Дениса Майданова прокомментировала новость о госпитализации певца Жена Дениса Майданова заявила, что не знает о госпитализации певца

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Денис Майданов

Супруга композитора и певца Дениса Майданова Наталья сообщила NEWS.ru, что не знает о госпитализации мужа. По ее словам, ни артист, ни его директор не связывались с ней.

Я сейчас на съемочной площадке. Мне позвонили журналисты с новостью о том, что Дениса госпитализировали. Но у меня такой информации нет. Мне ни Денис, ни директор лично ничего не сообщал, — сказала Наталья.

Telegram-канал «112» со ссылкой на источник сообщил, что Денису Майданову стало плохо в театре на Суворовской площади в Москве. По данным канала, у артиста началась аллергическая реакция, ему вызвали скорую помощь.

Как пишет «112», в какой-то момент певец стал задыхаться и вызвал медиков. По информации канала, Майданова срочно госпитализировали, поставив диагноз «отек Квинке», музыканту оказывают необходимую помощь.

Ранее певица Любовь Успенская опровергла слухи о своей недавней госпитализации. На церемонии вручения музыкальной премии «Шансон года — 2024» она подчеркнула, что это фейк. До этого ряд Telegram-каналов распространил информацию, что королеве шансона стало плохо на Мосфильмовской улице в Москве. СМИ писали, что окружающие вызвали Успенской скорую помощь. Также они сообщали, что артистка жаловалась на слишком учащенное сердцебиение.