Жена Бута заявила об ухудшении его состояния в тюрьме США Супруга осужденного в США бизнесмена Бута сообщила об ухудшении его здоровья

Фото: wr1/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Виктор Бут

Семья российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего тюремный срок в США, опасается за его жизнь из-за резкого ухудшения состояния здоровья, заявила РИА Новости жена предпринимателя Алла Бут. По её словам, причиной стало некое кожное заболевание, которым супруга могли заразить намеренно.

Неизвестное кожное заболевание, которое началось в декабре прошлого года с небольшого участка кожи около глаза, распространилось на все здоровые кожные покровы, и Виктор уже не может спать от сильного зуда и боли. Это уже практически пытка, — сообщила она.

По ее словам, администрация тюрьмы ни разу за полгода не вызвала Буту какого-либо врача, кроме тюремного фельдшера, который лишь однажды выписал ему мазь на основе сульфидов, вызвавшую сильную аллергию. Алла Бут допустила, что ее мужу специально не оказывают квалифицированную медицинскую помощь и таким образом давят на Россию, чтобы получить осужденного за шпионаж американца Пола Уилана.

Ранее в посольстве России в США раскритиковали условия содержания Виктора Бута и Романа Селезнёва в американских тюрьмах и назвали неприемлемым отказ им в медпомощи. Дипломаты напомнили американским властям об их обязательствах в отношении заключённых россиян и потребовали принять необходимые меры.

Бут осуждён в США на 25 лет по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и материальной поддержки терроризма. К настоящему времени он уже отбыл более половины срока наказания. Виновным себя россиянин не признал.