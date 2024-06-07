Жена активиста Еговцева ответила на слухи о знакомстве с убийцей супруга Жена активиста Еговцева рассказала, что не была знакома с убийцей супруга

Фото: vk.com/id343626790

Антон Еговцев

Супруга зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева Екатерина заявила «360», что не знала предполагаемого убийцу своего мужа. По ее словам, он был лишь клиентом магазина, в котором она работала год назад. Женщина предположила, что могла понравиться мужчине, поскольку некоторое время он преследовал их. Екатерина посоветовала любить мужей и чаще говорить им о своих чувствах.

Я работала в магазине, а он был клиент. Возможно, понравилась. Это было около года назад, — сказала она.

Екатерина добавила, что вместе с Еговцевым обращалась в правоохранительные органы, однако полиция не стала заниматься их делом. Она также рассказала, что во время убийства мужа ее не было дома.

Любите своих мужей. Говорите им чаще, как вы их любите. Это самое главное, — заключила супруга активиста.

Telegram-канал «112» сообщил, что убийца подкараулил Еговцева в подъезде и зарезал. Однако, по данным канала, общественник дал отпор и ранил нападавшего, его госпитализировали.

Позже стало известно, что в подъезде многоэтажного дома на месте убийства Еговцева нападавший оставил нарисованное кровью сердце. На какой именно поверхности мужчина оставил рисунок, не уточняется.