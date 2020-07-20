Желанию МВД поднять целевой показатель смертности в ДТП нашлось объяснение

https://static.news.ru/photo/7a29f788-caa2-11ea-9712-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мобильный репортёр/АГН «Москва»

Координатор движения «Общество синих ведёрок» Пётр Шкуматов объяснил, почему МВД хочет поднять целевой показатель смертности в ДТП с четырёх летальных исходов на 100 тысяч человек (необходимо достичь к 2024 году) до 8,4. По мнению активиста, министерство настроено так пессимистично, потому что понимает, что не может влиять на две основные причины аварий с летальным исходом в России: качество дорог и качество автомобилей.

У нас только 10% протяжённости федеральных дорог оборудовано отбойниками. И в итоге у нас на «федералках» каждый год шесть тысяч погибших в среднем. Что с этим может сделать МВД? Ничего, — пояснил он в разговоре с порталом The Insider.

В пример Шкуматов привёл Кутузовский проспект в Москве и Звенигородское шоссе на участке от ТТК до МКАД. Обе эти магистрали, объясняет активист, имеют одинаковое количество полос и скоростной режим. Однако на Кутузовском проспекте нет физического разделителя между полосами, «а вместо него — полоса для депутатов и министров». В итоге, по данным координатора «Синих ведёрок», за последние пять лет на Звенигородском шоссе погибло в пять раз меньше людей (ранения получили в 25 раз меньше), чем на Кутузовском проспекте.

Росавтодор строит современные дороги, но очень вялыми темпами — 200–300 километров в год на всю страну. Это настолько мало, что можно посчитать — только через 225 лет у нас всё будет нормально с дорогами. МВД на это не может повлиять никак, — рассуждает активист.

Шкуматов также напомнил, что треть парка автомобилей в России составляют ВАЗы, что тоже крайне плохо влияет на безопасность и выживаемость в ДТП. На аварии с участием отечественных авто, по данным активиста, приходится половина от общего числа летальных исходов на дорогах.

Если даже какой-нибудь банальный Ford Focus сталкивается в лобовую с ВАЗ 2106, то в Ford Focus у людей будут ссадины и ушибы, а в ВАЗ 2106 будут трупы, — говорит координатор «Синих ведёрок», отмечая, что проблему можно было бы решить выкупом устаревших авто.

По его мнению, задача по уменьшению смертности на дорогах изначально была поставлена не перед всеми нужными ведомствами. МВД уже сделало всё, что могло. Теперь заниматься вопросом должны Минтранс и Минпромторг.

Надо было эту задачу поставить трём ведомствам, чтобы они отвечали вместе — Минтранс за дороги, Минпромторг за парк автомобилей, их сертификацию и так далее, а ГИБДД за соблюдение ПДД. Но они сидят где-то сбоку, отворачивают голову и говорят: «Не, ну это всё гаишники». А гаишники уже ничего не могут сделать, — констатирует Шкуматов.

Целевой показатель смертности к 2024 году в четыре летальных исхода на 100 тысяч человек был установлен президентом Владимиром Путиным в майских указах 2018 года. Сегодня стало известно, что МВД считает эту планку недостижимой и просит поднять её вдвое. Такого низкого уровня смертности (четыре летальных исхода на 100 тысяч человек) в настоящее время достигли только в шести странах — Швейцарии, Норвегии, Сингапуре, Великобритании, Нидерландах и Швеции.

В 2019 году в результате ДТП на российских дорогах погибли 16,9 тысячи человек, а в 2018-м — 18,2 тысячи. В целом за последние восемь лет смертность на дорогах России сократилась более чем на треть, говорил Путин в феврале, требуя от МВД улучшения показателей, писал NEWS.ru.