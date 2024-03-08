«Ждут наших героев»: Путин поблагодарил женщин за поддержку участников СВО Путин поблагодарил россиянок за службу в зоне СВО и поддержку бойцов

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта и поблагодарил их за службу в зоне СВО, а также за поддержку российских военных, видеообращение опубликовала пресс-служба Кремля. По его словам, россиянки активно помогают бойцам на передовой.

Хочу отдельно обратиться к женщинам, которые находятся в зоне специальной военной операции, выполняют боевые задачи. И к тем, кто сейчас в разлуке со своими родными: ждут наших героев, вдохновляют их любовью, радостью и поддержкой, — отметил глава государства.

Российский лидер обратил внимание на помощь женщин в госпиталях и многочисленных волонтерских структурах. Как уточнил Путин, россиянки выступают примером стойкости и уверенности в том, что добро и правда на стороне РФ.

Ранее президент позвонил первой в мире женщине-космонавту Валентине Терешковой и лично поздравил ее с днем рождения. Российский лидер пожелал ей здоровья и дальнейших успехов. Кроме того, он поздравил экс-космонавта с наступающим Международным женским днем.

До этого глава государства в ходе своего обращения к юнармейцам на слете «Славы Героев — будем достойны!» подчеркнул, что участники спецоперации на Украине достойно продолжают ратные традиции ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил РФ. Активисты помогают волонтерам и поисковикам, заботятся о старшем поколении, словом и делом поддерживают тех, кто нуждается в помощи, отметил Путин.