«Ждите»: Симоньян о продолжении истории со сливом разговора военных ФРГ Симоньян не исключила новой публикации записи разговоров немецких офицеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян не исключила появления новых публикаций после обнародования записи разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост. Журналист отметила в своем Telegram-канале, что готова представить новые сведения в случае их поступления.

Откуда получила — там больше нет. Дадут еще — опубликую еще. Ждите, — написала она.

Ранее Симоньян прокомментировала заявление канцлера Германии Олафа Шольца, который призвал быстро и тщательно прояснить обстоятельства ситуации со слитой в Сеть беседой немецких офицеров. Она предложила политику обратиться за помощью к российской стороне.

О существовании соответствующей записи впервые рассказала главред RT, она же обнародовала разговор высокопоставленных офицеров ФРГ в Сети. На записи военные обсуждают размеры Крымского моста, который сопоставили со взлетной полосой, а также варианты атаки объекта с использованием ракет Taurus.

По словам Симоньян, в беседе принимали участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе и инспектор BBC Инго Герхартц, а также сотрудники Центра воздушных операций космического командования Фенске и Фроштедте.