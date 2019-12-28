https://static.news.ru/photo/579d0bac-297f-11ea-86dd-fa163e074e61_660.jpg Александр Жаров Фото: kremlin.ru

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала скриншот с регистрацией главы Роскомнадзора Александра Жарова в мессенджере Telegram. Скриншот она выложила в своём Telegram-канале.

Жаров Роскомнадзор теперь в Telegram! — гласит картинка.

Таким сообщением мессенджер уведомляет о присоединении к нему нового пользователя тех, у кого есть номер «новичка» в телефонной книге.

Скриншот Симоньян комментарием: «Итоги года».

Роскомнадзор весь 2018 год пытался блокировать мессенджер Павла Дурова. При это упало множество сайтов, но Telegram устоял. Мессенджером при этом активно пользуются чиновники разных уровне и депутаты. Сам Жаров не раз говорил, что это законно, поскольку запрет на Telegram не касается обычных пользователей. Блокировки вызваны отказом Дурова передать ключи шифрования ФСБ.

Ранее Жаров заявлял, что мессенджер на телефоне у него есть и он использует его лишь для работы, а не для личной переписки, писал NEWS.ru