https://static.news.ru/photo/f48526ae-de0a-11e9-909d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Роскомнадзор намерен представить результаты работы новой создаваемой системы противодействия запрещённому контенту и блокировки Telegram в течение года. Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров.

Выступая на форуме Союза журналистов «Вся Россия», чиновник сообщил, что система учитывает не только IP-протокол, а сложность существующих механизмов обхода блокировки. По словам Жарова, это не позволяет полностью заблокировать Telegram, передаёт РИА Новости .

Мы над этим вопросом работаем. Я думаю, что в пределах года нам будет, что вам рассказать, — пообещал Жаров.

Он признал, что в Telegram работают опытные специалисты, которые меняют конфигурацию мессенджера.

Это будет борьба снаряда и брони... Вопросом мы этим занимаемся, и пиратский корабль когда-нибудь, наверное, мы подорвём по серьёзному, — полагает чиновник.

С апреля 2018 года российские власти безуспешно пытаются заблокировать Telegram, который отказывается передать ключи шифрования ФСБ в связи с принятием в стране скандальных законов, расширяющих полномочия спецслужб, известных как «пакет Яровой». Разработчики мессенджера объясняют отказ от контактов с силовиками необходимостью сохранения тайны переписки и информации. Сервис остаётся популярным в РФ приложением.

Как писал News.ru, в августе замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин прокомментировал обновления в Политике конфиденциальности Telegram. По его словам, мессенджеру стоит перейти от публичных заявлений к взаимодействию с ФСБ.