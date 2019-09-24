https://static.news.ru/photo/ffcc6dc8-dec4-11e9-bde3-fa163e074e61_660.jpg Александр Жаров Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что его ведомство просит ускорить принятие нормативных актов к закону, регламентирующему деятельность онлайн-кинотеатров. Очередные ограничительные меры связаны с тем, что с ноября в РФ начнёт работу стриминговый сервис Apple TV+.

Все мы помним, что были приняты поправки в 149 ФЗ «Об информации...», статья 10.5 описывает работу аудиовизуальных сервисов на территории РФ, предполагает, что доля иностранного участия в таких сервисах на территории РФ должна составлять не более 20%, — цитирует Жарова ТАСС .

В связи с тем, что подзаконные акты «до сих пор находятся в стадии обсуждения», глава РКН попросил «всех заинтересованных», в том числе представителей своего ведомства, а также Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и кабмин в целом «данные документы постараться совместными усилиями выпустить как можно быстрее».

По словам Жарова, на Apple TV+ «станут доступны эксклюзивные фильмы, сериалы и документальные программы, которые будет производить сама компания Apple».

Apple TV+ объявила, что услуга в среднем будет стоить в 2–​2,5 раза дешевле подписки любого из российских онлайн-кинотеатров. Такая цена может быть оправдана исключительно эффектом транснационального масштаба бизнеса, это серьёзный вызов, который нам нужно в отрасли обсуждать и понимать, что нам с этим делать, — добавил Александр Жаров.

Как писал News.ru, запуск стримингового сервиса Apple TV+ намечен на ноябрь 2019 года, а цена для подписчиков составит $9,99 в месяц. Его пользователям будет доступно пять шоу, в число которых вошли «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, See с Джейсоном Момоа и перезагрузка «Удивительных историй» Стивена Спилберга.