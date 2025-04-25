Жаркое в съедобном горшочке — блюдо с «вау-эффектом»! Невероятно вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жаркое в съедобном горшочке — блюдо с «вау-эффектом»! Этот рецепт — настоящее кулинарное волшебство: ароматное жаркое, запеченное в хрустящем тестяном горшочке, который можно съесть вместе с начинкой!

Ингредиенты для тестяных горшочков

Мука — 250 г

Соль — 1 ч. л.

Сливочное масло — 30 г

Вода — 100 мл

Яйцо — для смазывания

Для начинки

Мясо (говядина/свинина) — 250 г

Картофель — 2 шт.

Помидор — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Сливочное масло — 20 г

Специи: соль, перец, кориандр, паприка, сушеная зелень

Приготовление

1. Смешайте муку с солью, добавьте растопленное масло и воду. Замесите крутое тесто, заверните в пленку и оставьте на 30 минут.

2. Мясо и овощи нарежьте кубиками. Обжарьте лук с мясом, добавьте специи. Смешайте с картофелем и помидорами. Обжарьте все до полуготовности.

3. Раскатайте тесто в круги толщиной 5 мм. Каждый круг поместите в круглую пиалу, чтобы было легче сформировать горшочек.

4. Наполните тесто в пиале начинкой, сверху положите кусочек масла. Защипните края, формируя горшочек, сверху оставьте дырочку. Края горшочков смажьте взбитым яйцом. Выпекайте 1 час при 180°C до румяной корочки.

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