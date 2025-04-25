Жаркое в съедобном горшочке — блюдо с «вау-эффектом»! Этот рецепт — настоящее кулинарное волшебство: ароматное жаркое, запеченное в хрустящем тестяном горшочке, который можно съесть вместе с начинкой!
Ингредиенты для тестяных горшочков
- Мука — 250 г
- Соль — 1 ч. л.
- Сливочное масло — 30 г
- Вода — 100 мл
- Яйцо — для смазывания
Для начинки
- Мясо (говядина/свинина) — 250 г
- Картофель — 2 шт.
- Помидор — 1 шт.
- Лук — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Сливочное масло — 20 г
- Специи: соль, перец, кориандр, паприка, сушеная зелень
Приготовление
1. Смешайте муку с солью, добавьте растопленное масло и воду. Замесите крутое тесто, заверните в пленку и оставьте на 30 минут.
2. Мясо и овощи нарежьте кубиками. Обжарьте лук с мясом, добавьте специи. Смешайте с картофелем и помидорами. Обжарьте все до полуготовности.
3. Раскатайте тесто в круги толщиной 5 мм. Каждый круг поместите в круглую пиалу, чтобы было легче сформировать горшочек.
4. Наполните тесто в пиале начинкой, сверху положите кусочек масла. Защипните края, формируя горшочек, сверху оставьте дырочку. Края горшочков смажьте взбитым яйцом. Выпекайте 1 час при 180°C до румяной корочки.
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