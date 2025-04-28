Жарко дома? Поставьте эти цветы — работают как кондиционер

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Некоторые растения не только радуют глаз, но и создают ощущение свежести — как настоящий кондиционер. Они очищают воздух, регулируют влажность и даже охлаждают помещение в жару.

Сансевиерия, спатифиллум и хлорофитум — чемпионы среди домашних «кондиционеров». Они поглощают токсины, активно выделяют кислород и помогают легче переносить духоту. Особенно полезны в спальне или на кухне, где часто скапливаются запахи и тепло.

Поставьте такие растения у окна или рядом с батареей — и уже через пару дней почувствуете разницу. Они не требуют сложного ухода, а польза ощутима с первого дня.

Ранее сообщалось о самых неприхотливых комнатных растениях. Они отлично подойдут даже новичкам и тем, кто не хочет уделять цветам много времени.