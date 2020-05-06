Общество

Жаривших шашлык в центре Петербурга блогеров оштрафовали

13:55, 06 мая 2020
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Двое блогеров в Санкт-Петербурге оштрафованы решением суда после того, как разожгли мангал и пожарили шашлык на Сенной площади. Им вменили мелкое хулиганство и нарушение режима самоизоляции.

Каждому из мужчин предстоит заплатить 25 тысяч рублей, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

В суде оба утверждали, что не хотели широкого резонанса. Однако заверили, что раскаиваются, и принесли извинения.

Вечером 3 мая, как писал NEWS.ru, местный житель и его друг пожарили мясо на Сенной площади. Пикник сопровождался песнями о коронавирусе и танцами с шампурами.

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