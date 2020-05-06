Жаривших шашлык в центре Петербурга блогеров оштрафовали

https://static.news.ru/photo/a151431e-8f8a-11ea-be65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Двое блогеров в Санкт-Петербурге оштрафованы решением суда после того, как разожгли мангал и пожарили шашлык на Сенной площади. Им вменили мелкое хулиганство и нарушение режима самоизоляции.

Каждому из мужчин предстоит заплатить 25 тысяч рублей, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

В суде оба утверждали, что не хотели широкого резонанса. Однако заверили, что раскаиваются, и принесли извинения.

Вечером 3 мая, как писал NEWS.ru, местный житель и его друг пожарили мясо на Сенной площади. Пикник сопровождался песнями о коронавирусе и танцами с шампурами.