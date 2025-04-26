Жареный имбирь vs вонючее масло: кухонный лайфхак для экономных

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Знакомо чувство, когда после жарки котлет масло пахнет так, что хоть выливай? Оказывается, вернуть ему вторую жизнь проще простого! Все, что нужно, — это кусочек свежего имбиря.

Просто нагрейте использованное масло и бросьте туда тонкий ломтик корня. Буквально за 30 секунд волшебный имбирь впитает все посторонние запахи, оставив только легкий пряный аромат. Секрет в особых веществах — гингерол и эфирные масла работают как натуральный дезодорант для масла.

Важно: этот трюк сработает только с маслом, которое не успело потемнеть и не горчит. После «имбирной обработки» просто процедите жидкость через марлю — и можно снова жарить! Хранить такое масло лучше в тёмной бутылке не больше 2–3 недель.

Попробуйте — и вы удивитесь, сколько раз можно использовать одно и то же масло без ущерба для вкуса блюд. Главное — не забывайте про здравый смысл и не пытайтесь «реанимировать» совсем испорченный продукт.

Ранее сообщалось, что лепешки — отличное дополнение к обеду или чаю. Их легко приготовить, а чтобы сделать их мягкими и воздушными, можно добавить немного майонеза.