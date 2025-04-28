Жареные яблоки в тесте за 15 минут! Обалденная вкуснятина на завтрак!

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Готовим хрустящие жареные яблоки в нежном кефирном тесте! Этот простой десерт сочетает сочную сладость яблок с воздушной хрустящей корочкой.

Для теста вам понадобится: 250 мл кефира, 200 г муки, 1 яйцо, 2 ст. л. сахара, щепотка соли и 1/2 ч. л. соды. Смешайте кефир с яйцом и сахаром, постепенно добавляйте муку с содой и солью до консистенции густой сметаны. Яблоки (3-4 шт.) очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте кольцами толщиной 0,5 см.

Разогрейте масло в сковороде. Каждое яблочное кольцо обмакните в тесто и обжаривайте с двух сторон до золотистой корочки. Готовые яблочки выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир. Подавайте теплыми, посыпав сахарной пудрой или корицей. Блюдо идеально сочетается с ванильным мороженым или сметаной!

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