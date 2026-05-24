Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 мая 2026 в 14:03

Жареные кабачки — прошлый век: запекаю и подаю в салате «Кабачковый» — сногсшибательная заправка из горчицы и йогурта

Подписывайтесь на нас в MAX

Это суперский простой рецепт для тех, кто любит кабачки, но уже устал жарить их на сковороде. Никакой возни с мукой, брызгами масла и бесконечным переворачиванием — просто нарезал, отправил в духовку и через полчаса собрал салат.

Получается очень вкусно: теплые румяные кабачки с мягкой серединкой, ароматный золотистый лук и яркая заправка, в которой сразу чувствуется горчица, чеснок, свежая зелень и легкая пикантность хрена. Такой салат хорош и теплым, и уже остывшим — летом можно есть хоть каждый день.

Ингредиенты

Кабачки — 2–3 шт., репчатый лук — 1 крупная головка, сливочное масло — 20 г, натуральный йогурт — 4 ст. л., горчица — 1 ч. л., чеснок — 1–2 зубчика, хрен — 1 ч. л., укроп или петрушка — небольшой пучок, растительное масло — 1–2 ст. л., соль, черный перец — по вкусу.

Приготовление

Кабачки нарежьте брусками, переложите в миску, слегка посолите, поперчите, сбрызните растительным маслом и перемешайте. Разложите на противне в один слой и запекайте до румяных краешков при 200 градусах около 25 минут.

Пока кабачки в духовке, лук нарежьте тонкими полукольцами и обжарьте на сливочном масле до золотистого цвета, чтобы стал мягким, сладковатым и ароматным.

Для заправки смешайте йогурт, горчицу, измельченный чеснок, хрен и мелко нарезанную зелень. Добавьте щепотку соли и перемешайте до однородности.

Готовые кабачки переложите в салатник, добавьте теплый жареный лук, полейте заправкой и аккуратно перемешайте. Подавать можно сразу, пока кабачки еще теплые, или убрать в холодильник на 15–20 минут: вкус станет еще ярче.

Ранее мы делились рецептом кимчи из молодой капусты. Корейская закуска получается интереснее, чем с пекинкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Молодая редиска, зеленый лучок да сырок — мешаю салатик хоть в пир, хоть в мир: ум отъесть, а готовится за 10 минут
Общество
Молодая редиска, зеленый лучок да сырок — мешаю салатик хоть в пир, хоть в мир: ум отъесть, а готовится за 10 минут
Беру копченую грудку, жарю грибы — и собираю салат «Любимый муж»: сочный, с дымком и очень удачным сочетанием
Общество
Беру копченую грудку, жарю грибы — и собираю салат «Любимый муж»: сочный, с дымком и очень удачным сочетанием
Кабачки по-французски — заменят и мясо, и гарнир на ужин: просто режу и запекаю, а такая вкуснота
Общество
Кабачки по-французски — заменят и мясо, и гарнир на ужин: просто режу и запекаю, а такая вкуснота
Кабачки не солю, запекаю с паприкой и розмарином — через 20 минут подаю ароматные хрустящие палочки
Общество
Кабачки не солю, запекаю с паприкой и розмарином — через 20 минут подаю ароматные хрустящие палочки
Беру 3 огурца, зелень и кукурузу — салат «Яичный» собираю за 5 минут. Летом можно делать тазиками: нежный, бюджетный и вкусный
Общество
Беру 3 огурца, зелень и кукурузу — салат «Яичный» собираю за 5 минут. Летом можно делать тазиками: нежный, бюджетный и вкусный
салаты
кабачки
простой рецепт
закуски
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский рассказал, кому первым позвонил после удара по Киеву
«Внутренности горят»: экстрасенс о состоянии Зеленского после «Орешника»
Погибших при атаке в Старобельске студенток похоронят в подвенечных платьях
Карицкая показала памятник Паше Технику
«Это ужасно»: итальянский журналист описал последствия атаки в ЛНР
«Все скорбят»: жертва атаки ВСУ по колледжу в ЛНР планировала свадьбу
«Стереть Украину с карты мира»: в Госдуме напомнили о возможностях России
Мотор на СВО, смерть мужа, уход из кино: как живет актриса Анна Фроловцева
Поезд с военнослужащими в Пакистане был атакован заминированным автомобилем
Стало известно, куда исчез сценарист первой части фильма «Любовь-морковь»
Названа одна из версий пропажи стримера Ивана Insider
В ГД ответили, заставит ли Зеленского пойти на мир удар по ВПК Украины
В Конго обостряется ситуация с вирусом Эбола
Пункт украинских дроноводов на границе взлетел на воздух
«Отселят 76 человек»: украинские дроны ударили по железной дороге
«Старобельская расправа» войдет в обвинительное заключение против Киева
«Ужасно, страшно»: журналист из КНР посетил Старобельск
Пашинян назвал срок, когда в Армении будет введен безвизовый режим с ЕС
Стало известно, куда направят пострадавших при ударе в Старобельске
Минздрав РФ рассказал о состоянии раненных при атаке ВСУ в Старобельске
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.