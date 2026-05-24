Жареные кабачки — прошлый век: запекаю и подаю в салате «Кабачковый» — сногсшибательная заправка из горчицы и йогурта

Это суперский простой рецепт для тех, кто любит кабачки, но уже устал жарить их на сковороде. Никакой возни с мукой, брызгами масла и бесконечным переворачиванием — просто нарезал, отправил в духовку и через полчаса собрал салат.

Получается очень вкусно: теплые румяные кабачки с мягкой серединкой, ароматный золотистый лук и яркая заправка, в которой сразу чувствуется горчица, чеснок, свежая зелень и легкая пикантность хрена. Такой салат хорош и теплым, и уже остывшим — летом можно есть хоть каждый день.

Ингредиенты

Кабачки — 2–3 шт., репчатый лук — 1 крупная головка, сливочное масло — 20 г, натуральный йогурт — 4 ст. л., горчица — 1 ч. л., чеснок — 1–2 зубчика, хрен — 1 ч. л., укроп или петрушка — небольшой пучок, растительное масло — 1–2 ст. л., соль, черный перец — по вкусу.

Приготовление

Кабачки нарежьте брусками, переложите в миску, слегка посолите, поперчите, сбрызните растительным маслом и перемешайте. Разложите на противне в один слой и запекайте до румяных краешков при 200 градусах около 25 минут.

Пока кабачки в духовке, лук нарежьте тонкими полукольцами и обжарьте на сливочном масле до золотистого цвета, чтобы стал мягким, сладковатым и ароматным.

Для заправки смешайте йогурт, горчицу, измельченный чеснок, хрен и мелко нарезанную зелень. Добавьте щепотку соли и перемешайте до однородности.

Готовые кабачки переложите в салатник, добавьте теплый жареный лук, полейте заправкой и аккуратно перемешайте. Подавать можно сразу, пока кабачки еще теплые, или убрать в холодильник на 15–20 минут: вкус станет еще ярче.

