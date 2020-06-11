В последние дни в Москву пришла изнуряющая жара. 11 июня температура воздуха на базовой метеостанции на ВДНХ поднялась до 30 градусов. В московском метеобюро сообщили, что этот день стал самым жарким в столице с июня прошлого года. Прежний температурный максимум с начала 2020-го был зафиксирован 8 июня: 29,4 градуса. Чтобы спастись от невыносимой жары, москвичи одевают лёгкую одежду, укрываются в тени, проветривают помещения, едят мороженое и пьют прохладную воду. В будущем синоптики прогнозируют обновление температурных рекордов в столице, где уровень тепла выше нормы на 7–8 градусов. О том, как москвичи переносят жару — в галерее NEWS.ru.