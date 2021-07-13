Жара в Москве побила температурный рекорд 1936 года

Рекорд тепла установлен в Москве, воздух прогрелся до 32,7 градуса. Предыдущий был установлен в этот день в 1936 году, когда показатель термометра составил 32,4 градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В столице побит температурный рекорд 85-летней давности. В 15:00 мск на базовой столичной метеостанции ВДНХ столбики термометров поднялись до плюс 32,7, что уже на 0,3 градуса выше прежнего рекорда 1936 года, когда метеорологи зафиксировали плюс 32,4, — цитирует его агентство.

Тишковец отметил, что максимальная температура будет известна вечером.

По его словам, это пeрвый рекорд жары в текущем месяце и пятый в этом летнем сезоне, когда 13 дней температура вoздуха превышала отметку плюс 30 градусов. С учётом ожидаемой погоды прогнозируется ещё четыре-пять дней с такой же тeмпературой.

В прошлый раз температурный рекорд в столице был зафиксирован 27 июня. Тогда столбик термометра поднялся до +32,8 градуса, что на 0,8 градуса выше максимального показателя 2013 года.