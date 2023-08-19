Жара под 40 градусов, дожди: какая погода будет в России с 21 по 27 августа Роман Вильфанд рассказал NEWS.ru, какие погодные изменения ждут российские регионы

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В третьей декаде августа в Москву придут полярные воздушные массы, температура воздуха по сравнению с минувшими рабочими днями упадет в среднем на 10 градусов. На юге России будет жарко, как в Турции. Тепло придет на юг Сибири, а в Якутии, на Таймыре, Ямале и вплоть до Архангельской области прогнозируется высокая опасность природных пожаров. Подробнее о том, какая погода ждет Россию на предстоящей неделе с 21 по 27 августа, NEWS.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Какая погода будет в Москве, Центральной России и Петербурге

В столичном регионе погода начнет меняться в начале недели.

«Прежде всего, появится облачность. Сначала начнут формироваться воздушные массы атлантико-балтийского, а затем и полярного происхождения. Начнутся кратковременные осадки», — объяснил Роман Вильфанд.

По прогнозам научного руководителя Гидрометцентра, в понедельник, 21 августа, температура будет держаться на уровне 22–24 градусов, во вторник в дневные часы опустится до отметки примерно 20 градусов, по Московской области — в диапазоне от 18 до 23 градусов. Начиная со среды, 23 августа, начнется значительное понижение температуры.

«Столбик термометра с трудом будет доходить до 20-градусной отметки. В регионе этот показатель будет колебаться от 16 до 20 градусов. Такой температурный фон примерно на 10 градусов ниже, чем на предшествующей неделе. Если сравнивать его с многолетними значениями, то такие цифры ниже нормы на один-полтора градуса. Это хоть и незначительная аномалия, но по сравнению с жарким периодом второй декады августа похолодание достаточно серьезное», — добавил собеседник NEWS.ru.

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

При этом на юге Центрального федерального округа, в центрально-черноземных областях погода будет летняя с температурой около 30 градусов и минимумом дождей.

В Петербурге и Ленинградской области температура удержится в пределах многолетней нормы. В понедельник столбик термометра покажет 20–25 градусов, а со вторника начнется значительное понижение до 16–20 градусов, в ночные часы — до 10–15. В начале недели начнутся дожди, интенсивность которых усилится в последующие дни.

«В Питере это более-менее нормальная погода для этого времени года», — резюмировал научный руководитель Гидрометцентра.

Насколько жарко будет на юге России

Жаркая погода прогнозируется в течение всей рабочей недели на юге европейской части страны. По словам Романа Вильфанда, это касается Краснодарского и Ставропольского краев, Калмыкии, всех республик Северного Кавказа, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей.

«Там температура будет находиться в диапазоне 33–39 градусов. Это выше нормы примерно на четыре-пять градусов. Такой температурный фон более характерен для Турции. Также ожидается, что на неделе будет очень высокой температура воды на черноморском побережье. Она будет держаться на уровне 27–29 градусов», — отметил собеседник NEWS.ru.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Как будет меняться погода в Поволжье и Сибири

На севере Приволжского федерального округа, в Нижегородской и Кировской областях, в начале недели воздух будет прогреваться до 25-28 градусов. Затем там начнется постепенное похолодание и во второй половине недели температура будет около 20 градусов. На юге и в центре округа, в Самарской, Саратовской, Оренбургской областях, на неделе будет до 33 градусов. Погода в этих регионах прогнозируется преимущественно сухой, местами с небольшими кратковременными осадками.

Существенно улучшится погода на юге Западной Сибири, где, как напомнил Роман Вильфанд, предыдущие семь-десять дней «было довольно холодно для середины августа — на четыре-шесть градусов ниже нормы». Происходило это из-за того, что воздушные массы «перекачивались прямо из моря Лаптевых».

«На новой неделе в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае температура наконец достигнет летних показателей и будет в диапазоне 21–26 градусов тепла. Осадков при этом почти не будет», — спрогнозировал метеоролог.

Закончатся ли дожди на Дальнем Востоке

В западной части Дальневосточного федерального округа, в Амурской области и Забайкалье ожидается дождливая неделя. В Приморском крае, где были сильные осадки, связанные с тайфуном, а также тропическими циклонами отечественного и северокитайского происхождения, похода улучшится. Дождей там станет заметно меньше.

«На юге Хабаровского края и севере Приморья температура будет выше нормы — в диапазоне 25–26 градусов», — добавил Роман Вильфанд.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Где сохранится высокая пожарная опасность

По-прежнему самым сложным субъектом в плане пожарной опасности остается Якутия. На севере республики температура будет 18–20 градусов тепла, на юге и в центре — 21–26. Там, по прогнозам Романа Вильфанда, будут идти кратковременные дожди, но они не окажут какого-либо существенного влияния на ситуацию с очагами природных пожаров. Зато на увеличение их площадей повлияют ветра, скорость которых в сибирской части региона будет превышать 10 метров в секунду.

Сложная пожароопасная ситуация также будет наблюдаться на востоке Республики Коми и Архангельской области, а также на севере Урала.

На Ямале, Таймыре, в Туруханском районе Красноярского края и в Эвенкии температуры на предстоящей неделе ожидаются высокими для этой местности — 19–24 градуса. Там будет господствовать антициклон, из-за которого сохранится высокая опасность возникновения пожаров.

Также непростая ситуация по индексам пожарной опасности прогнозируется на юге европейской России и Приволжья, но поскольку там преобладают степная местность, проблема лесных пожаров стоит не так остро.

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