Жара до 40 градусов ожидается в Ростовской области и в Краснодарском крае

Жара до 40 градусов прогнозируется в Ростовской области и на Кубани до середины следующей недели. В Крыму воздух также будет прогреваться до 33–35 градусов тепла, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

На Кубани, предгорные районы, воздух будет прогреваться днём до 39, местами до 40 градусов. Это касается и Приазовья, то есть юга и юго-востока Ростовской области, — заявил специалист.

Аномальная жара в этих регионах сохранится до 21–22 июля. В Крыму будет чуть менее жарко, но уже в середине следующей недели на полуостров придут осадки, которые «охладят» атмосферу.

В ближайшие три-четыре дня в Крыму тоже будет до 33–35 градусов, — сказал метеоролог.

Ранее сообщалось, что в Москве уже девятый день подряд сотрудники Гидрометцентра продлевают «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары. Такая погода носит опасный характер, так как возможны стихийные бедствия и, как следствие, нанесение ущерба не только городским объектам, но и здоровью граждан.