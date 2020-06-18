Жара до 32 градусов накроет Москву

https://static.news.ru/photo/51856aa0-b12b-11ea-816b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сильная жара ожидается в Москве 18 июня. Как сообщили в Гидрометцентре, столбики термометров поднимутся до отметки 32 градуса.

Ночью в столице будет 16 градусов, в Московской области температура опустится до 13. Там не исключены грозы с порывами южного и юго-восточного ветра до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Тем временем в центре погоды «Фобос» сообщили, что жара сегодня может побить рекорд 125-летней давности. В этот день в 1895 году воздух прогрелся до 31,3 градуса.

Уже в пятницу, 19 июня, в Москве станет больше мощных кучевых облаков. Дневная температура составит 27–29 градусов, в Подмосковье ожидается до 25–30, местами до 32 градусов, передаёт «Москва 24».

В «Гормосте» жителям Москвы напомнили, что городские фонтаны не предназначены для купания.

Ранее NEWS.ru писал, что летняя жара спадёт в России в конце текущей недели. Дневные температуры в центре европейской части страны снизятся на 10 градусов. Причём такое изменение погоды нельзя назвать похолоданием, поскольку температура приблизится к нормальным показателям для середины июня. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в настоящее время антициклон, который определяет очень жаркую погоду в период летнего солнцестояния, смещается не на восток, как обычно, а на запад. Из-за этой редкой ситуации ближе к центру европейской части России будет поступать холодный воздух.