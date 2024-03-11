Жаловавшегося на проблемы с сексом мужчину спасли от опасной болезни Metro: преждевременное семяизвержение оказалось симптомом опасной болезни

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Страдавший от преждевременного семяизвержения мужчина внезапно узнал, что это симптом опасного состояния, сообщило издание Metro. Врачи избавили его от обеих неприятностей, удалив доброкачественную опухоль.

32-летний мужчина страдал от преждевременной эякуляции и болей в паху. Магнитно-резонансная томография показала в крестцовом отделе позвоночника кисту Тарлова, которая и давила на нервные окончания. Врачи провели пациенту операцию и удалили доброкачественное новообразование.

Ранее уролог-андролог Гусейин Садыков сообщил, что стремление мужчин работать круглые сутки может привести к проблемам с потенцией. Как пояснил врач, трудоголизм и постоянный стресс влияют на настроение и гормональный фон, все это в итоге приводит к снижению сексуальных возможностей.

Гусейин Садыков также сообщил, что на мужской потенции может отрицательно сказаться просмотр порнофильмов. Так, порно может спровоцировать серьезные сексуальные нарушения, среди которых может быть преждевременное семяизвержение и снижение эректильной функции, пояснил специалист. По его словам, это происходит из-за того, что просмотр порнографии, который не сопровождается половым актом, приводит к застоям секрета в простате.