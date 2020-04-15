Жалобы защиты экс-полицейских по делу Голунова сняли с рассмотрения

https://static.news.ru/photo/447e2372-7f46-11ea-b490-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мосгорсуд снял с рассмотрения апелляционные жалобы защиты на продление ареста четырем экс-полицейским по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.

Отмечается, что решение было принято в связи с необходимостью реализации стороной защиты права на подачу замечаний на протокол судебного заседания Басманного районного суда. Материал возвращён в суд первой инстанции.

Суд снял с рассмотрения апелляционные жалобы на постановления Басманного районного суда города Москвы о продлении срока содержания под стражей, — цитирует РИА Новости сообщение суда.

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали в июне 2019 года в Москве. Полиция, в том числе через официальный сайт МВД, назвала репортёра участником наркоторговли. Позже ведомство признало все доказательства ложными. Журналиста отпустили, а задержавших его сотрудников и их начальника уволили из органов. В декабре 2019-го бывшие оперативники стали фигурантами уголовного дела.

Как ранее писал NEWS.ru, Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-полицейского Акбара Сергалиева. Ранее также была оставлена в силе мера пресечения ещё четырём фигурантам дела Голунова.