Жалобу пермских активистов на «Бал сатаны» в баре направили в прокуратуру

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Перми члены движения «Зов народа» сообщили изданию «Подъём», что отдыхающие в кафе The Friends в честь Хеллоуина устроили «пир бесов», тем самым, как считают активисты, продвигая идеологию сатанизма. Организация направила жалобу депутату Виталию Милонову, а тот переадресовал ее в прокуратуру. В баре заявили, что ничего подобного в заведении не происходило, была лишь проведена тематическая вечерника, как в любой похожий праздник с переодеваниями, например, в Новый год или День святого Валентина.

Письмо от депутата сегодня направлено в прокурору Перми для проведения проверки за нарушение конституционного строя, экстремизм. В связи с восхвалением сатаны, который является противником Бога, указанного в Конституции РФ, — говорится в сообщении.

В баре сообщили «Подъёму», что мероприятие, проходившее там, никак не связано с пропагандой сатанизма, а повод «высосан из пальца».

Полная глупость. Это была тематическая вечеринка, впрочем, как и на День святого Валентина или на Новый год, когда мы переодеваемся Дедом Морозом и Снегурочкой. Ничего неэтичного не было, оскорбления чьих-то чувств — точно нет, пропаганда служения сатане — полный бред. Повод высосан из пальца, — сказали сотрудники The Friends.

Накануне в Новой Москве во время вечеринки на Хеллоуин нашли мертвым одного из гостей. Мероприятие проходило ночью 29 октября в банкетном зале в деревне Пучково. В погибшем опознали 24-летнего жителя Новосибирска, который, вероятно, тоже был среди отмечавших Хеллоуин. По предварительным данным, парень покончил с собой.