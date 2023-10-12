Жалко всех: москвичи несут цветы к посольствам и Палестины, и Израиля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стихийный мемориал у посольства Израиля в Москве

В Москве у посольств Израиля и Палестины горожане организовали стихийные мемориалы в память о жертвах столкновений евреев с арабами. Игрушки, цветы и свечи появились на Большой Ордынке и Кропоткинском переулке.

К зданиям дипломатических миссий конфликтующих стран люди приносят цветы и игрушки, а также зажигают свечи. Таким образом москвичи и гости столицы чтят память израильтян, ставших жертвами атак группировки ХАМАС, и жителей сектора Газа, погибших в результате обстрелов со стороны еврейского государства.

Как выглядят мемориалы у израильского и палестинского посольств — в фотогалерее NEWS.ru.