В Москве у посольств Израиля и Палестины горожане организовали стихийные мемориалы в память о жертвах столкновений евреев с арабами. Игрушки, цветы и свечи появились на Большой Ордынке и Кропоткинском переулке.
К зданиям дипломатических миссий конфликтующих стран люди приносят цветы и игрушки, а также зажигают свечи. Таким образом москвичи и гости столицы чтят память израильтян, ставших жертвами атак группировки ХАМАС, и жителей сектора Газа, погибших в результате обстрелов со стороны еврейского государства.
Как выглядят мемориалы у израильского и палестинского посольств — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Букет с запиской у здания посольства Палестины в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Букет с запиской у здания посольства Палестины в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Стихийный мемориал у посольства Израиля в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Стихийный мемориал у посольства Израиля в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посольство Израиля
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посольство Израиля
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Женщина оставляет цветы у посольства Палестины в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Женщина оставляет цветы у посольства Палестины в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Стихийный мемориал у посольства Израиля в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Стихийный мемориал у посольства Израиля в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посольство Палестины
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посольство Палестины
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Стихийный мемориал у посольства Палестины в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Стихийный мемориал у посольства Палестины в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Стихийный мемориал у посольства Палестины в Москве
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Стихийный мемориал у посольства Палестины в Москве