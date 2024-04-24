«Жалко ее»: шоумен раскрыл вероятные обстоятельства смерти Лены Миро Шоумен Барецкий: у Лены Миро были враги, они могли подстроить ее смерть

Фото: Никита Новак/NEWS.ru

Стас Барецкий

Шоумен Стас Барецкий предположил в беседе с NEWS.ru, что к смерти российского блогера Лены Миро (Елены Мироненко) причастны ее недоброжелатели. Артист не исключил, что поможет с организацией похорон женщины.

Жалко ее. Я не верю сообщениям о ДТП. Буду заниматься расследованием этого дела, и, видимо, похоронами тоже. Врагов у нее было много, они могут быть причастны к ее смерти. Я давно с ней знаком, буду всё контролировать. Сейчас будем решать с памятником.. Обязательно выясним, кто это был. У меня есть догадки, пока не могу об этом говорить, — считает Барецкий.

Ранее блогер и модель Виктория Боня заявила, что не испытывает злорадства по поводу смерти оскорблявшей ее в публикациях Миро. По словам Бони, покойная писала в своих публикациях «мерзкие» вещи о ее семье. Модель предположила, что Миро «была переполнена хейтом». Она также высказала сомнения в том, что Миро существовала в реальной жизни. До этого стало известно, что Миро, известная своими скандальными публикациями о звездах шоу-бизнеса на LiveJournal, умерла после ДТП в Соединенных Штатах Америки. Она впала в кому и недавно скончалась. Мать Миро летала на похороны за границу, в то же время отец блогера отказался от поездки.