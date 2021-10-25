«Жалкие запугивания»: в Госдуме ответили на угрозы Киева

Депутат Госдумы, крымский политический эксперт Руслан Бальбек ответил на заявление Украины о вероятном нацеливании ракет на Москву. По его мнению, это «жалкие запугивания», пишут «Известия». Внештатный советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович ранее сообщил, что Украина развивает свою ракетную программу. Целью может стать Россия.

На Москву и без заявлений Арестовича нацелены сотни ракет блока НАТО, но это никак не изменило политику нашего государства. Так что все эти жалкие запугивания много возомнившего о себе недалёкого чиновника вряд ли повлияют на нашу внутреннюю и внешнеполитическую жизнь, — заявил Бальбек в ответ на это.

Он добавил, что ракетная программа Украины в наcтоящее время является клонированием советских разработок, которые по боевым возможностям уступают современному ракетному оружию. Арeстович же эти факты предпочитает замалчивать, добавил депутат Госдумы.

Думаю, наша ПРО будет сбивать ракеты на взлёте, а не при подлёте к нашим воздушным границам, — резюмировал Бальбек.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что eсли Украина войдёт в НАТО, подлётное время ракeт Альянса до Москвы сократится до 7–10 минут. Путин напомнил, что НАТО дважды расширялось на восток при хороших отношениях России с Западом. Однако даже тогда в Альянсе «просто наплевали на наши интересы и всё». В Москве не знают, о чём Киев и Вашингтон договорились в этой сфере. При этом как минимум половина украинцев не хотят вступления в Альянс. Он считает, что это умные люди.