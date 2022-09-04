«Жаба и гадюка»: предполагаемая убийца Дугиной прошла «фильтрацию» в ДНР «Жаба и гадюка»: предполагаемая убийца Дугиной Вовк прошла «фильтрацию» в ДНР

Предполагаемая участница убийства политолога и журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк проходила фильтрационный мероприятия в Донбассе, выяснил Telegram-канал «Жаба и гадюка». По его данным, женщина могла участвовать в них 18 июля — накануне поездки в Россию.

Выяснилось, в Telegram есть канал, который помогает украинцам въехать со стороны Запорожской области на территории Донбасса, взятые под контроль союзными силами Луганской и Донецкой народных республик и России. При этом администраторы площадки предупреждают, что въезжающие должны быть готовы к фильтрационным мероприятиям.

В этом канале мы обнаружили номер автомобиля АН 7771 IP, таким образом можем восстановить хронологию событий: 20 июня Вовк подает заявку в Запорожье на въезд в Донбасс, украинские власти одобрили ее 17 июля, спустя день она проходит фильтрационные мероприятия, и оказывается в Донбассе, а 23-го въезжает уже в Россию, — объяснили авторы «Жабы и гадюки».

Дарья Дугина погибла 20 августа. Журналистка возвращалась домой с фестиваля «Традиция» в Подмосковье, где выступал с лекцией ее отец, философ и общественный деятель, Александр Дугин. Девушка ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, когда сработало взрывное устройство.

В ее убийстве подозревают Наталью Вовк, прибывшую в июле в Москву вместе с 12-летней дочерью и поселившуюся в соседнем подъезде дома, где жила Дарья. При этом ответственность за убийство взяла на себя ранее неизвестная организация — Национальная республиканская армия. NEWS.ru разбирал подробности «партизанской» версии.

ФСБ также сообщало, что к убийству журналистки может быть причастен член украинской диверсионной группы Богдан Цыганенко. По версии силовиков, он предоставил Вовк поддельные документы и автомобильные номера, а также помог ей собрать бомбу. Уточняется, что Цыганенко прибыл в Россию транзитом через Эстонию, а за день до подрыва уехал из страны.