Зенитчики ЗВО ликвидировали украинский беспилотник-разведчик

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Гвардейская танковая армия группировки войск «Запад», используя зенитный ракетный комплекс «Тор-М2», уничтожила разведывательный беспилотник ВСУ на Купянском направлении, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. Отмечается, что этот БПЛА был предназначен для наведения артиллерии ВСУ.

В зоне проведения спецоперации и на приграничных территориях расчеты зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2» обеспечивают круглосуточное прикрытие не только российских позиций на переднем крае и в тыловых районах, но и защищают мирные населенные пункты от воздушных атак.

Представитель группы отметил, что их ежедневная работа приводит к уничтожению от трех до пяти целей. Зенитные ракетные комплексы уже за последние полгода сбили множество различных беспилотников, включая «Лелека-100», «Фурию» и «Валькирию». Начальник расчета ЗРК «Тор-М2» с позывным Оренбург добавил, что эти аппараты практически исчезли, вероятно, они просто закончились.

Ранее российские десантники, используя «Ланцеты», уничтожили два танка и замаскированное самоходное орудие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Клещеевки. После выполнения задачи военнослужащие оперативно свернули операцию и отошли в безопасную зону.