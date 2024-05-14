Названы последствия для землян майских вспышек на Солнце Сотрудник ИЗМИРАН Шлык: вспышки на Солнце могут привести к катаклизмам на Земле

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Россияне могут столкнуться с последствиями солнечной активности, зафиксированной в мае, заявила в беседе с KP.RU старший научный сотрудник лаборатории экспериментальных методов исследования вариаций космических лучей ИЗМИРАН Наталия Шлык. В настоящее время буря на Солнце утихла, но она может повториться еще раз и принести новые природные катаклизмы.

Еще не все долетело до нас, что Солнце выбросило 8–9 мая. Сейчас буря несколько утихла, но магнитосфера возмущена. Активная область, которая породила вспышки, уже сместилась к краю Солнца и скоро скроется. Правда, показалась новая область. Не исключено, что она даст новые вспышки, — добавила Шлык.

Эксперт также напомнила о правиле 27 дней. Оно допускает повторение пика активности на звезде и появление новых природных катаклизмов. В свою очередь специалист по ионосфере Владимир Поляков подчеркнул, что после холодного мая стоит ждать жаркой погоды в июле или августе. Он отметил, что в такой период подвергает сомнению погодные прогнозы.

Синоптик Татьяна Позднякова ранее допустила, что после окончания действия циклона к концу недели температура в Москве достигнет отметки плюс 20 градусов. При этом существенных осадков в регионе не прогнозируется.