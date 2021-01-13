Земля и дома россиян станут единым объектом недвижимости

https://static.news.ru/photo/e5d5bb38-5586-11eb-befc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы разработали поправки в Гражданский кодекс, согласно которым земля и постройки на ней будут считаться единым объектом недвижимости.

В настоящее время земельный участок и дом, который стоит на ней, по закону являются двумя разными объектами.

Как отметил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, нужно приходить к единству объекта: «земля и то, что на ней, будут составлять один объект, с одним кадастровым номером».

Депутат пообещал, что резких перемен из-за поправок не будет. В начале будет одновременно действовать старая (раздельная) система и новая, когда дом и земля составляют одно целое. По его словам, после принятия закона людям не придётся куда-либо идти и переоформлять документы на недвижимость.

Массовой перерегистрации или перерасчёта налоговых ставок не будет, — сообщил Крашенинников «Российской газете».

Парламентарий подчеркнул, что в будущем при оформлении единого объекта россиянам потребуется меньше документов, чем сегодня, когда отдельно приходится оформлять дом и землю.

С 1 января в России вступили в силу новые требования к противопожарной безопасности при разведении огня на загородных участках. Согласно документу, на земельных участках разрешается уменьшить до пяти метров противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек при использовании открытого огня и разведении костров для приготовления пищи в специальных несгораемых ёмкостях (например, мангалах, жаровнях), писал NEWS.ru.