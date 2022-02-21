Зелёный свет: как получить COVID-сертификаты по антителам

С 21 февраля россияне, переболевшие COVID-19 бессимптомно либо не обращавшиеся во время инфекции к врачам, получили возможность оформить сертификат о перенесённой болезни на основании положительного теста на антитела. Новая норма закреплена в приказе министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. NEWS.ru рассказывает, как можно получить такой документ.

Изданный главой Минздрава документ вносит поправки в ведомственный приказ № 1053н, который утверждает форму и порядок введения медицинского сертификата о профилактических прививках против COVID-19, противопоказаниях к вакцинации либо перенесённой инфекции. До сегодняшнего дня такой сертификат сроком на один год получали те, кто официально переболел COVID-19, имея медицинское заключение о выздоровлении, либо проходил вакцинацию или ревакцинацию зарегистрированными в России прививками («Спутник V», «Спутник Лайт», «Ковивак» и «ЭпиВакКорона»).

Теперь же сертификат о перенесённом COVID-19 смогут получать те, кому ранее документов о болезни или вакцинации не выдавалось, но если они имеют в крови антитела IgG, свидетельствующие о том, что ранее организм человека встречался с коронавирусом SARS-CoV-2 и выработал от него защиту при повторном контакте (но важно помнить, что некоторые штаммы коронавируса, как господствующий сейчас «омикрон», имеют способность ускользания от защиты организма и наиболее сильным считается «комбинированный» иммунитет — когда человек переболел и вакцинировался). Антитела IgG появляются ближе к концу второй недели болезни и на длительное время сохраняются после выздоровления. Нововведения требуют лишь наличия антител, а требования к их уровню в приказе Минздрава не проговариваются.

Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Сертификат сроком на полгода будет формироваться один раз при наличии в личном кабинете пользователя сайта госуслуг сведений о положительных результатах теста на антитела к коронавирусу. После того как медучреждение загружает результат на портал госуслуг, соответствующий документ должен появиться на сайте в течение трёх календарных дней со дня подачи заявления пациентом.

Анализ на антитела путём забора крови из вены можно провести в любой лицензированной лаборатории. Их контакты представлены на специальной карте портала госуслуг.

Кроме этого, документ сроком на год могут выдать на основании положительного результата ПЦР-тестирования, который подтвердили результатами теста на антитела. Результаты также становятся доступны пользователям портала госуслуг.

Если сертификат не появился на портале госуслуг в указанные сроки, пользователи вправе подать жалобу через специальную форму в личном кабинете. В течение суток должен прийти ответ с указанием причины проблемы. После регистрации жалобы пользователь имеет возможность получить временный сертификат, который действует 14 дней и аннулируется после получения ответа на жалобу.

Электронный сертификат COVID-19 можно скачать на странице портала госуслуг, в приложении «Госуслуги». Если возникают сложности, можно воспользоваться сервисом поиска по слову «сертификат».

Артём Соболев/NEWS.ru

Важно, что документ формируется только у пользователей с подтверждённой учётной записью на портале госуслуг. Уровень учётной записи можно проверить в профиле, обратив внимание на точность сведений о паспортных данных и СНИЛС в разделе «Документы».

В COVID-сертификате указывается информация о дате и методе исследования на антитела, название медучреждения, где проходило тестирование, а также название производителя медицинского изделия, используемого для анализа. Сертификат, выданный после ПЦР-теста, подтверждённого положительным результатом анализа на антитела, не будет содержать сведения о дате выздоровления. Все сертификаты автоматически содержат в себе QR-код, без которого в ряде российских субъектов имеются ограничения для посещения публичных мест.

Ранее главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» кандидат медицинских наук Андрей Поздняков заявил, что уровень коллективного иммунитета в России достиг 80%. Об этом можно говорить на основании данных лабораторных исследований нескольких миллионов россиян на антитела к S-белку коронавируса. Между тем вице-премьер Татьяна Голикова 18 февраля утверждала, что этот показатель в России за неделю cнизился с 61,9% до 59,7%. При этом, по её словам, в России «порядка 300 тысяч человек», которые переболели COVID-19, но не обращались за медицинской помощью и не могли получить QR-код, но «практически эти же люди в разное время сделали тесты на антитела и убедились в том, что они у них существуют».