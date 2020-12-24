Зелёнку и антибиотики обнаружило Роскачество в осетровой икре

https://static.news.ru/photo/5d8302e4-45ba-11eb-87fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Множественные нарушения обнаружили эксперты Роскачества, исследовав осетровую икру различных торговых марок, закупленную в российских магазинах.

В частности, в некоторых образцах обнаружены краситель и антисептик «бриллиантовый зелёный», антибиотик энрофлоксацин, дрожжи и консерванты (сорбиновая, бензойная кислоты и другие), а также запрещённая в РФ для использования в качестве консерванта бура — натриевая соль борной кислоты. Она использовалась в Российской империи до революции и была запрещена как добавка при изготовлении икры в начале ХХ века. После царский запрет отменили.

В середине прошлого века произошло несколько громких скандалов, связанных с борной кислотой. Молодым матерям рекомендовалось протирать борной кислотой грудь перед кормлением. Резко возросла младенческая смертность. Стали разбираться, в чем дело, и выяснили, что бура накапливается в организме, дети умирают. Буру убрали из обихода матерей, а в икре её содержание снизили. В 70-х годах бура в российской икре была полностью запрещена для внутреннего и частично для внешнего рынка. То же сделали и другие страны, — рассказал Александр Новиков, президент Союза осетроводов.

Кроме того, у нескольких торговых марок зафиксирован неуказанный вид рыбы или замечания по видовой принадлежности икры (на этикетке указано «икра осетра» или «осетровая», однако нет указания, какой именно осётр — русский, сибирский или другой). Дело в том, что существуют ценные и более дешёвые виды осетра и не всегда можно определить, какую именно икру продаёт производитель.

Из 16 исследованных образцов замечаний у экспертов не нашлось лишь к одному.

Так как промышленный вылов осетра в России запрещён, на новогодние столы икра попадает либо с рыбных ферм, либо от браконьеров. Чёрная икра может нанести немалый вред здоровью, если осётр выловлен в загрязнённых илистых местах, писал NEWS.ru.