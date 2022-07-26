«Зеленый пиар»: H&M уличили в вывозе одежды на свалку Гендиректор РЭО Буцаев: в H&M не перерабатывали полученную от покупателей одежду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Собранную для переработки одежду шведская компания H&M вывозила на свалку, производители были замечены на полигонах, но каким образом текстиль был переработан — неизвестно, рассказал RTVI генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев. По его мнению, ретейлер использовал экологическую повестку для повышения своей привлекательности.

Большинство экологических инициатив H&M — это медийные инициативы, не имеющие отношения к сути. Мы не слышали и не видели ни одного законченного процесса по переработке текстильной продукции, которую собирал H&M. Мне казалось и кажется, честно говоря, что это была маркетинговая акция о выработке лояльности покупателя к определенной марке, — заявил гендиректор.

Буцаев предположил, что H&M мог передавать текстиль компаниям с лицензией. Однако он утверждает, что объемов по переработке такого количества текстиля в России нет. В H&M не предоставили доказательств того, что они переработали собранную одежду, они также отказались комментировать обвинения.

21 июля стало известно, что H&M не будут устраивать обещанную ранее распродажу. Руководство приняло решение продавать товары по полной цене. Магазины начнут открываться поэтапно и закроются, как только будет распродана большая часть одежды.