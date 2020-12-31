Зеленскому ответили цитатой из песни Пугачёвой на слова о Крыме

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Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов дал совет президенту Украины Владимиру Зеленскому, который заявил, что Крым является частью Незалежной, помнить строчку из песни Аллы Пугачевой о том, что «жизнь невозможно повернуть назад».

Бывший юморист в своём новогоднем обращении отметил, что хочет написать на пляже в Ялте, что полуостров принадлежит его стране, не в Интернете. Он также попросил Донбасс и Крым (живут по московскому времени) перевести часы назад и быть вместе с Киевом, пишет РИА Новости.

Надо сказать честно, новогоднее послание Зеленского украинцам было красивым, кинематографичным, но по сути своей слащаво-бессодержательным, хотя и умело эксплуатирующим образы детей. В части Крыма он предложил жителям полуострова пересесть в виртуальную машину времени, забыв о том, что, как поется в известной песне Аллы Пугачёвой, «жизнь невозможно повернуть назад и время не на миг не остановишь...», — рассказал Молохов в беседе с журналистами.

Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума, который состоялся на фоне вооружённой смены власти на Украине. Соседняя республика, а также Соединённые Штаты и страны Европы смену юрисдикции полуострова не признали. С тех пор в отношении РФ поэтапно вводятся всё новые и новые пакеты санкций.

Руководитель комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк счёл смешным желание главы Украины Владимира Зеленского оставить на пляже в Ялте надпись о том, что полуостров принадлежит Незалежной. По его словам, данную тему давно не поднимают и в США, и в Европе. Он добавил, что любую надпись на песке в Ялте Чёрное море тут же сотрёт, как и воспоминания о том периоде, когда Крым являлся частью соседней страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Госдумы Наталья Поклонская припомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому его слова о Крыме, сказанные в одной из его пародий в 2014 году. В миниатюре будущий лидер Незалежной, изображая Петра Порошенко, возглавлявшего тогда страну, поздравляет народ с Новым годом и обещает вернуть Крым.