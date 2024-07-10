Зеленский заявил о желании «убить Путина». Как на это отреагировали в РФ?

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украинский политик Владимир Зеленский в ходе выступления в Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне прокомментировал недавнее падение ракеты на детскую больницу «Охматдет» в Киеве. Что он еще сказал и как на это отреагировали в России?

Что Зеленский сказал о Путине

Владимир Зеленский обвинил президента РФ Владимира Путина в якобы ударе по детской больнице в Киеве и заявил, что «хотел бы его убить».

«Это очень сложно — терять людей, терять детей. В такие моменты хочется убить Путина. Все мы хотим этого. Путин не думает, что происходит на Украине. Ракета летела не на военный объект, и с ней не было что-то не так. Нет, ракета летела прямо по госпиталю. И это не впервые. И поэтому у меня такие эмоции», — возмутился Зеленский.

В Минобороны России недавно опровергли информацию Киева о том, что российская армия якобы атаковала гражданские объекты в столице Украины. В ведомстве сообщили, что утром 8 июля ВС РФ ударили по целям военной промышленности и авиабазам ВСУ при помощи оружия большой дальности; атаку осуществили в ответ на попытки нанесения ущерба по объектам российской энергетики и экономики. МО России также заявило, что фото и видео из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.

Как слова Зеленского высмеяли в России

Военкор Александр Коц написал в своем Telegram-канале, что «просроченный Зеленский отжигает в кулуарах саммита НАТО».

«Ну во-первых, по больнице ударила украинская зенитная ракета. Во-вторых, к счастью, не погиб ни один ребенок. В глаза чьим родителям трудно смотреть просроченному? В-третьих, убивалка пока не отросла. В-четвертых, не постоянно шмыгающему носом Зеленскому заявлять, что Путин что-то там пьет. Достаточно сравнить их лица, чтобы понять, кто крепко употребляет. Итого, в короткой реплике Зеля сбрехнул четыре раза. Цель простая — разжалобить кураторов и развести их на дополнительные деньги и военную помощь. А западной аудитории, лишенной альтернативных источников информации, зайдет и такое вранье», — отметил журналист.

Военный блогер Кирилл Федоров подчеркнул, что Зеленский снова перекладывает ответственность с провалов ПВО Украины на российскую армию и лично Путина.

Фото: IMAGO/Alexis Sciard/Global Look Press Владимир Зеленский

«Пока ты только успешно справляешься с убийством своих же граждан, Зеля», — написал Федоров.

Политолог Сергей Марков считает, что Зеленский специально использует ситуацию с ударом по Киеву для саммита НАТО.

«Россия хотела показать саммиту НАТО, что Россия готова к эскалации и побеждает. Поэтому Россия нанесла удар прямо перед самитом НАТО по многим военным объектам в Киеве. И реально много что разбила. Однако Зеленский провел очень жесткую операцию: во время мощного удара по Киеву ПВО ВСУ нанесли удар по детской больнице (дети были оттуда выведены). Чтобы не только демонизировать Россию, но и чтобы шантажировать лидеров Запада на саммите НАТО, он придумал тактику: если не будете давать мне намного больше оружия, то будут такие удары по детским больницам еще и еще и вы будете нести за них ответственность. Вот теперь лидеры стран НАТО сидят и думают над заданием, которое им выдал Зеленский», — добавил эксперт.

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