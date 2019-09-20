Президент Украины Владимир Зеленкий посетит Нью-Йорк 23–26 сентября с рабочим визитом. Он выступит на дебатах сессии Генассамблеи ООН, а также встретится с президентом США Дональдом Трампом.
В Нью-Йорке глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, а также примет участие в саммите по целям устойчивого развития, — говорится в сообщении офиса президента.
Кроме того, Владимир Зеленский встретится с лидерами украинской общины в США, руководителями еврейских организаций и представителями американских деловых кругов.
Ранее News.ru писал, что президента Украины до слёз рассмешила юмористическая сцена, разыгранная студией «Квартал 95» во время закрытой части 16-го ежегодного форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES). По сценарию на проекторе появился чат в известном мессенджере, где якобы происходит неформальное общение лидеров России, Великобритании, США, Франции, Китая, КНДР, Южной Кореи, Украины и Финляндии.