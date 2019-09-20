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Отопление в социальных учреждениях столицы, в частности в больницах и детских садах, будет включено досрочно из-за холодной погоды. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, подача тепла в другие организации социальной сферы будут 20 сентября производиться по заявкам в течение дня. Бирюков подчёркивает, что отопительный сезон начинается после того, как на протяжении...