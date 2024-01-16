Зеленский раскрыл темы для обсуждения со Столтенбергом в Давосе Зеленский встретился со Столтенбергом на полях форума в Давосе

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на экономическом форуме, проходящем в Давосе. По словам украинского лидера, в рамках встречи обсуждались вопросы, связанные с обеспечением безопасности страны. Речь идет, в частности, об усилении систем противовоздушной обороны Украины.

В своем Telegram-канале Зеленский подчеркнул, что в рамках встречи также обсуждалась текущая обстановка на фронтах, оборонные потребности Украины, а также вопросы, связанные с подготовкой к грядущему саммиту НАТО в Вашингтоне. Кроме того, особое внимание уделялось обсуждению двухсторонних соглашений, которые поспособствуют вступлению Украины в Североатлантический альянс. Зеленский поблагодарил Столтенберга за поддержку Киева.

Информационное агентство Bloomberg ранее сообщило об изменении позиции США по отношению к конфликту на Украине. По словам обозревателя Андреаса Клута, Вашингтон требует от Киева перейти к сдерживанию России вместо попыток отвоевать территории. При этом Клут считает, что Зеленский осознает логичность данного предложения, однако не может объявить о переходе ВСУ к обороне публично.