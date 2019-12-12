https://static.news.ru/photo/596fcec0-1d3f-11ea-bcbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: kvartal95.com

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление о снятии сериала с его участием с эфира российского телеканала.

Политик отметил, что он удивлён тем, что в России показали всего несколько серий телешоу, купив права на него у шведской компании, которая приобрела их ещё в 2012 году.

Я очень сожалею, потому что это одна стратегия. Знаете же, у кого — ядерное оружие, а у кого — «Слуга народа», — сказал Зеленский в эфире «1+1».

Как писал NEWS.ru ранее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 декабря прокомментировал прекращение показа на телеканале ТНТ украинского сериала «Слуга народа», главную роль в котором исполнил нынешний глава европейского государства Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Кремль не имеет к данной ситуации никакого отношения.