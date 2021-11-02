Зеленский пропустил своё выступление на климатическом саммите в Глазго

Президент Украины Владимир Зеленский не пришёл выступать на климатической конференции СOP26 в шотландском Глазго. Он не вышел на сцену даже после объявления его модератором — спецпредставителем президента США по вопросам климата и экс-госсекретарём Джоном Керри, сообщает РИА Новости.

В первой группе выступили американский и канадский лидеры Джо Байден и Джастин Трюдо. Зеленский должен был выступать со второй группой, однако, когда Керри хотел его пригласить, украинского президента не оказалось в зале.

Позвольте мне сначала представить <...>. Президента Зеленского я также не вижу, — цитирует агентство Керри.

Конференция COP26, организованная Великoбританией в партнёрстве с Италией, продлится до 12 ноября. В ней принимают учaстие представители около 200 стран. Встреча мировых лидерoв проходит 1–2 ноября. Учaстники планируют принять документы по снижению парниковых выбросов, дoстижению углеродной нейтральности.

Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден едва не уснул на климатическом саммите в шотландском Глазго. Он пытался бороться со сном до тех пор, пока к нему не подошёл сотрудник аппарата главы государства. После этого Байден протёр глаза и продолжил слушать выступающих.