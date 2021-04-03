Зеленский подписал указ о вакцинации населения Украины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/a92861e6-9559-11eb-bc35-96000091f725_660.jpg Фото: CHRISTIAN BRUNA/ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вакцинации населения против коронавирусной инфекции. Документ предусматривает создание плана вакцинации, по которому большинство взрослого населения страны должно получить свои прививки до конца года.

Текст указа «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 апреля 2021 «О Национальном плане вакцинопрофилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» был размещён на сайте украинского президента в воскресенье, 4 апреля.

В пресс-службе Зеленского рассказали, что согласно решению СНБО, правительство должно в семидневный срок разработать и утвердить Национальный план вакцинации против коронавируса с учётом международного опыта.

Должно быть установлено минимально необходимое ежемесячное количество прививок, определены источники и сроки поставки вакцин для профилактики коронавирусной болезни, лиц, ответственных за реализацию плана, конечной целью которого является охват прививками большинства взрослого населения Украины, — рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе.

Отмечается, что кабмин должен активизировать переговоры с производителями вакцин, а также по привлечению международной помощи для реализации проекта по вакцинации.

Как сообщал NEWS.ru, Зеленский пригрозил ответственностью украинским политикам, дискредитирующим вакцины от коронавируса. Президент признал, что государство сталкивается с проблемами из-за ограничений Индии на экспорт вакцины от COVID-19. Однако решению этого вопроса не способствуют высказывания, дискредитирующие препарат.