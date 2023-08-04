Зеленский поблагодарил СБУ за «возвращение» конфликта в Россию

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале поблагодарил Службу безопасности страны (СБУ) за «возвращение» конфликта в Россию. По словам главы государства, он заслушал доклад главы ведомства Василия Малюка, не став раскрывать его содержание.

Все мы благодарны Службе безопасности Украины за возвращение войны обратно — державе агрессору, — заявил Зеленский.

Вооруженные силы Украины ранее атаковали военно-морскую базу в Новороссийске. Удары наносились с помощью безэкипажных катеров. В Минобороны заявили, что катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения кораблей ВС РФ, которые осуществляли охрану внешнего рейда базы.

Военный корреспондент Александр Коц в свою очередь заявил, что российский десантный корабль Черноморского флота «Оленегорский горняк» получил повреждения в результате атаки ВСУ на военную базу в Новороссийске. В Министерстве обороны России не комментировали эту информацию.

Ранее секретарь СНБО Украины заявил, что Служба безопасности Украины была причастна к обеим атакам на Крымский мост, совершенным 8 октября 2022 года и 17 июля 2023-го. По словам Данилова, украинские военные «поставили под сомнение неприкосновенность» объектов, которые считались в России полностью защищенными. Представитель Собвеза Украины также отметил, что Киев не может атаковать цели в РФ западным оружием, но для применения средств украинского производства таких ограничений нет.