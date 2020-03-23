https://static.news.ru/photo/d6762920-6d2e-11ea-bcc1-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский внёс изменения в указ о проведении призыва на срочную службу. Соответствующие мероприятия переносятся на месяц.

Осенний призыв пройдёт с мая по июль, следует из документа, опубликованного на сайте украинского лидера. До этого планировалось начать его в апреле, а завершить в июне.

С 12 марта по 3 апреля на Украине действует общенациональный карантин. Приостановлены полёты самолётов, железнодорожные перевозки, а также работа общественного транспорта. Работают только продуктовые магазины, аптеки, банки и автозаправки.

По состоянию на 23 марта на Украине зарегистрировано 73 случая коронавируса, трое пациентов умерли, один человек выздоровел. В целом по миру заразившихся — больше 343,7 тысячи. Жертвами инфекции стали 14,7 тысячи, выздоровели 97,3 тысячи человек.

В России зарегистрировано 438 случаев заражения. Наибольшее число пациентов — в Москве. За сутки в столице выявили 71 случай. Выздоровели 18 человек.