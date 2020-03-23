Президент Украины Владимир Зеленский внёс изменения в указ о проведении призыва на срочную службу. Соответствующие мероприятия переносятся на месяц.
Осенний призыв пройдёт с мая по июль, следует из документа,
С 12 марта по 3 апреля на Украине действует общенациональный карантин. Приостановлены полёты самолётов, железнодорожные перевозки, а также работа общественного транспорта. Работают только продуктовые магазины, аптеки, банки и автозаправки.
По состоянию на 23 марта на Украине зарегистрировано 73 случая коронавируса, трое пациентов умерли, один человек выздоровел. В целом по миру заразившихся — больше 343,7 тысячи. Жертвами инфекции стали 14,7 тысячи, выздоровели 97,3 тысячи человек.
В России зарегистрировано 438 случаев заражения. Наибольшее число пациентов — в Москве. За сутки в столице выявили 71 случай. Выздоровели 18 человек.
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